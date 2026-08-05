आध्यात्म की अलख जगाए ‘कल्याण’ ने पूरा किया शतक

गीताप्रेस -चार अगस्त 1926 को मुंबई से शुरू हुई यात्रा दुनिया तक पहुंची -पहले वर्ष

गोरखपुर, निज संवाददाता। आध्यात्म की अलख जगाए गीताप्रेस की प्रमुख पत्रिका ‘कल्याण’ ने अपना शतक पूरा कर लिया है। इसका पहला अंक 4 अगस्त 1926 को मुंबई से प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद कल्याण का कार्यालय गीताप्रेस गोरखपुर में शिफ्ट हो गया और इसका पहले विशेषांक के रूप में 'भगवन्नामांक' का प्रकाशन किया गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कमयोग, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सदाचार, नारी धर्म आदि विषयों पर इसके अब तक 100 विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनमें करीब 87 विशेषांकों को गोरखपुर से प्रकाशित किया गया है। गीताप्रेस प्रशासन अब इसके 101वें ‘राष्ट्रभक्ति’ अंक के प्रकाशन की योजना बना रहा है। गीता प्रेस प्रशासन के अनुसार, मुंबई से शुरू हुई एक छोटी-सी पत्रिका ने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और विचार की यह यात्रा शताब्दी को साथ लिए एक इतिहास गढ़ रही है। बीते दिनों उत्तराखंड में ‘कल्याण’ के सौ वर्ष पूरे होने पर ‘कल्याण शताब्दी वर्ष’ भी मनाया गया। इसके लिए खास 650 पृष्ठों व 352 लेख वाला शताब्दी अंक विशेषांक भी प्रकाशित किया गया, जिसे ऋषिकेश के गीताभवन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकार्पित कराया गया।

विशेषांक की सामग्री विशेषांक में श्रीमद्भागवत, बृहद्धर्म पुराण, उपासना के सूत्र, मानव जीवन का लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार के उपाय समेत अनेक पुराणों से लिए गए मानव जीवन को दिशा देने वाले लेखों को शामिल किया गया। साथ ही कविता, बोध कथाएं व भक्तगाथा से समृद्ध इस अंक में अतुल्य भारत, अतीत की शिक्षा, निर्माण कला, वैमानिक कला, नक्षत्र विज्ञान, वाद्ययंत्रों से संबंधित लेख भी शामिल हैं। इसके अलावा, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, गुरु गोरक्ष नाथ, संत ज्ञानेश्वर समेत 20 आचार्यों के बारे में जानकारी दी गई है।

सौ साल में सौ विशेष अंक प्रकाशित गीता प्रेस प्रशासन का कहना है कि ‘कल्याण’ के अब तक 100 विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनमें आध्यात्म समेत स्वास्थ्य की देखरेख के संबंध में एवं भोजन, भ्रमण, कर्म, विश्राम समेत रोगों से बचने व प्रकृति से रोगों को दूर भगाने के उपायों समेत रक्तदान के महत्व पर भी बहुउपयोगी एवं पठनीय सामग्रियां शामिल की गई हैं। गीताप्रेस प्रशासन के अनुसार, इसके 101वां अंक अपने नाम के अनुरूप राष्ट्रभक्ति पर केंद्रित होगा, जिसका प्रकाशन जनवरी 2027 में प्रस्तावित है। आज गीताप्रेस की प्रकाशित पुस्तके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दुनियाभर में पढ़ी जा रही हैं। वहीं, गीताप्रेस की ऑनलाइन पहुंच 150 से अधिक देशों तक हो चुकी है।

कल्याण महोत्सव ऋषिकेश के गीताभवन में बीते जनवरी में कल्याण महोत्सव आयोजित हुआ, जहां गृहमंत्री के हाथों कल्याण के एक सौवें अंक का लोकार्पण कराया गया। सौ साल की यात्रा कर चुके ‘कल्याण’ के अगले अंक ‘राष्ट्रभक्ति’ को प्रकाशित करने की योजना बनाई जा रही है, जो जनवरी-2027

देवी दयाल, मुख्य ट्रस्टी गीताप्रेस, गोरखपुर