Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संत रविदास के विचारों को बताएगी कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर कलश वंदन यात्रा काशी से शुरू होकर कासगंज भाजपा कार्यालय पहुंची। यह यात्रा सामाजिक समरसता और मानवता के संदेश को फैलाने के लिए की जा रही है और विभिन्न गांवों और मंडलों में जाएगी। यात्रा में कई भाजपा नेता शामिल हुए।

संत रविदास के विचारों को बताएगी कलश वंदन यात्रा

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में काशी से शुरू हुई कलश वंदन यात्रा शुक्रवार को कासगंज में भाजपा जिला कार्यालय पहुंची। यहां भाजपाइयों ने यात्रा रथ का स्वागत किया। कलश वंदन यात्रा समरसता संकल्प अभियान के चलते की जा रही है। यात्रा के माध्यम से संत गुरु रविदास महाराज के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। कलश वंदन यात्रा कासगंज जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक मंडल तक पहुंचेगी। इस दौरान एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी, डा. केत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा, राजेंद्र बोहरे, महेंद्र बघेल, आकाशदीप रानू, शिवकुमार भारद्वाज, यात्रा संयोजक केपी सिंह, कृष्णकांत वशिष्ठ, रविन्द्र ब्रह्मचारी, शरद गुप्ता, डा. मनोज शर्मा, कुलदीप प्रतिहार, शुभम प्रधान, विजय लक्ष्मी कश्यप सहित अन्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Amroha News: कलश वंदन यात्रा का स्वागत किया
ये भी पढ़ें:संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती मनाई
ये भी पढ़ें:संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी युक्त कलश हाथरस पहुंचा

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।