वर्षायोग : चार माह साधु-श्रावकों को स्वर्णिम समय : आर्यिका आनंद मती

गुरुवार सुबह ठंडी सड़क स्थित श्री नेमिनाथ जिनालय में नागौर गौरव आर्यिका आनंदमती माताजी के मंगल वर्षा योग 2026 के लिए कलश की स्थापना हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से रागिनी जैन, दीप प्रज्वलन सुधाकर जैन, आरके जैन ने किया। आर्यिका आनंद मती माताजी ने बताया चातुर्मास के चार महीने श्रावक और साधु के लिए पुण्यवर्द्धक स्वर्णिम समय होता है। वर्षाकाल में पृथ्वी हरे भरे पेड़-पौधों से आच्छादित हो जाती है। अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। हिंसा से बचने के लिए जैन साधु-साध्वियां एक ही स्थान पर ठहरकर धर्म साधना करते हैं। श्रावक उनकी शुभ क्रियाओं, आहारचर्या, स्वाध्याय, संयम, दान, वैय्यावृत्ति में संलग्न रहकर पुण्य कोष बढ़ाते हैं।

जैन महिला संगठन अध्यक्षा बबिता जैन प्रेरणा ने बताया कि माताजी के फर्रुखाबाद से मंगल बिहार के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से पैर में फ्रैक्चर हो गया था। काफी चोटें भी आई थी। अब स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आर्यिका माताजी कठिन तपश्चर्या के साथ नेमीनाथ जिनालय में वर्षायोग के चार माह धर्म साधना में व्यतीत करेंगी। सभी कार्यक्रम श्री दिगम्बर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत के संरक्षण में आयोजित किए जाएंगे। मंदिर में पंचायत अध्यक्ष योगेश जैन, शैलेन्द्र जैन, नितिन जैन, बाल चंद्र पाटनी, नरेश कुमार पाटनी, अशोक जैन, निर्मल जैन, कुलदीप जैन, प्रद्युम्न जैन, बंटी जैन, अमित जैन, ओमप्रकाश, अरुण जैन, विनय जैन, प्रशांत जैन, अक्षय जैन, अमर चंद्र , सुरेन्द्र जैन, हरित जैन, ऐश जैन निधि एवं शिल्पी जैन सहित अनेकों लोग मौजूद रहे।