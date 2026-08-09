Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काकोरी ट्रेन एक्शन के सौ वर्ष पर आज राष्ट्रीय संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर ‘हिंदी रंगमंच और काकोरी की ऐतिहासिकता’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज शाम शहीद अशफाक उल्ला खां बाजार कक्ष में होगा। वरिष्ठ रंगकर्मी, साहित्यकार और शिक्षक इस संगोष्ठी में विचार प्रस्तुत करेंगे।

काकोरी ट्रेन एक्शन के सौ वर्ष पर आज राष्ट्रीय संगोष्ठी

शाहजहांपुर। काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शाहजहांपुर के समस्त थिएटर ग्रुपों की ओर से ‘हिंदी रंगमंच और काकोरी की ऐतिहासिकता’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी आज शाम चार बजे शहीद अशफाक उल्ला खां बाजार कक्ष छोटी रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर में होगी। अध्यक्षता शहीद अशफाक उल्ला खां के प्रपौत्र अशफाक उल्लाह खान करेंगे। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक रुन जनाब शमीम आजाद, वरिष्ठ रंगकर्मी व नाट्य निर्देशक आलोक सक्सेना, समाजसेवी एवं अध्यापक महेश प्रजापति तथा जीएफ कॉलेज के प्रोफेसर सैयद नुमान वक्ता के रूप में विचार रखेंगे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता क्रांतिकारी साहित्य के वरिष्ठ लेखक एवं साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी होंगे।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: क्रांतिकारियों को अर्पित की श्रद्धांजलि

कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी मनीष मुनी करेंगे।

ये भी पढ़ें:राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, त्याग एवं समर्पण की भावना आत्मसात करें छात्र
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।