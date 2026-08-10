अमर बलिदानियों का बलिदान देश को सदैव प्रेरणा देता रहेगा: सौम्या

शाहजहांपुर। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें स्मृति दिवस पर रचनात्मक संस्था संकल्प की ओर से रविवार को दीपांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर बलिदानी पं. रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बलिदानियों के चित्रों पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े अमर बलिदानियों का त्याग और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इन वीरों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

उनके संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने संस्था संकल्प की ओर से इस तरह के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। शशि गुप्ता ने वंदे मातरम् और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष हिमांशु पाराशरी, महासचिव विजय तुली, डॉ. अवनीश मिश्रा, डॉ. सत्य प्रकाश मिश्रा, डॉ. हेमेन्द्र वर्मा, हरीश बजाज, ओम नारायण सक्सेना, प्रवीण मिश्रा, जीसी मिश्रा, राकेश मिश्रा, अनामिका अवस्थी, आलोक दुबे, गोपाल शर्मा, शालू यादव, अतुल कुमार गुप्ता, रामनिवास गुप्ता, ओंकार मनीषी, इंजी. आरके अग्रवाल, संजीव सक्सेना, महिमा शुक्ला, डॉ. राजेन्द्र कुशवाहा, कुमुद गुप्ता, डॉ. राजीव वर्मा और मुकेश कुमार राठौड़ समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अंत में संस्था के संस्थापक डॉ. अवधेश मणि त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया।