काकोरी के शहीदों की गाथा ने किया भावुक
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा 'काकोरी एक्शन' नाटक का मंचन हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. सत्यकाम, निदेशक सुदेश शर्मा और डॉ. रति शंकर त्रिपाठी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस नाटक की कहानी अमर शहीदों के समर्पण और त्याग को दर्शाती है।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) व भारतेंदु नाट्य अकादमी उप्र की ओर से केंद्र के सभागार में नाटक ‘काकोरी एक्शन’ का मंचन किया गया। मुख्य अतिथि उप्र राजर्षि टंडन मुक्त विवि के कुलपति प्रो. सत्यकाम, केंद्र के निदेशक सुदेश शर्मा व अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रति शंकर त्रिपाठी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुशील कुमार सिंह लिखित व डॉ. सुमित श्रीवास्तव निर्देशित नाट्य प्रस्तुति के जरिए कलाकारों ने अमर शहीदों की गाथा का भावुक कर देने वाला मंचन किया।
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