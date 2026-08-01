सीबीएसई क्लस्टर एथलेटिक्स में चमकी काजल सैनी
कौशिक पब्लिक स्कूल की छात्रा काजल सैनी ने मेरठ में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर अंडर-19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक और 3000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। उनका चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
रुड़की, संवाददाता। कौशिक पब्लिक स्कूल इमलीखेड़ा की छात्रा काजल सैनी ने रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल मेरठ में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर अंडर-19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय, जनपद और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन सीबीएसई राष्ट्रीय अंडर-19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता में काजल सैनी ने 1500 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता, जबकि 3000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया।
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