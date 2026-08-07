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कैरव गांधी अपहरण केस में उपेन्द्र और गुड्डू की अर्जी रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत ने दो आरोपियों गुड्डू सिंह और उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। कैरव गांधी का 13 जनवरी को अपहरण किया गया था और 26 जनवरी को बरामद किया गया। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

कैरव गांधी अपहरण केस में उपेन्द्र और गुड्डू की अर्जी रद्द

उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत में गुरुवार को दो आरोपियों गुड्डू सिंह और उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी रद्द हो गई। बताया जाता है कि कैरव गांधी का 13 जनवरी को बिष्टूपुर से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के पास हाईवे से बरामद किया था। अपहरण केस में पुलिस ने अबतक अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। कैरव गांधी का कोर्ट में बयान दर्ज कराने के साथ पुलिस ने जेल में आरोपियों का टीआई परेड कराई थी। इससे मामले में गिरफ्तार किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।

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