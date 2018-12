ममता बनर्जी के भतीजे के नोटिस पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, 'मैं चोरों की धमकियों से डरने वाला नहीं' 

बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने ममता बनर्जी (Mamata banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की तरफ से भेजे गए नोटिस पर पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए विजयवर्गीय ने सख्त लहज़े में कहा, मैं चोरों की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हर कोई जानता है कि वो लोग बंगाल में क्या करते हैं। हर गैर कानूनी काम उनसे जुड़े हुए हैं। मैं माफी नहीं मागूंगा, ये लोग जल्द ही जेल जाएंगे।

बता दें कि बीते दिनों पंश्चिम बंगाल नादिया जिले के नरसिंहपुर गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 35 लोगों की तबीयत बिगड़ गयी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई ने निर्देश दिए थे जिसके बाद सीआईडी ने मुख्य आरोपी को के शातिपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस दौरान विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, सरकारी शराब बिक्री का पैसा ममता बनर्जी के पास जाता है और गैर कानूनी तरीके से शराब बिक्री का पैसा अभिषेक बनर्जी के घर जाता है।

इसके बाद ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय को कानूनी नोटिस भेज दिया। लेकिन विजयवर्गीय ने अपनी टिप्पणी पर माफी से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो उनसे माफी नहीं मांगेगे। इस मामले में इस संबंध में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

Kailash Vijayvargiya,BJP on reports that TMC MP Abhishek Banerjee sent defamation notice to him: I am not going to be intidimated by thieves, everyone knows what he does in Bengal. Every illegal actitivty is linked with him. I will not apologize,these people will go in jail soon pic.twitter.com/2eFa3ahbEq