बंगाल में 5 BJP कार्यकर्ताओं की हत्या पर कैलाश विजयवर्गीय बोले, 'घटना को लेकर लोगों में है काफी गुस्सा'

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बशीरहाट में पांच बीजेपी कार्यकर्ताओं (5 BJP Workers) की हत्या के रिपोर्ट्स पर पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र इस मामले को गंभीरता से लेगा। लोगों के अंदर इस मामले को लेकर काफी गुस्सा है।

Kailash Vijayvargiya,BJP National General Secretary on reports of 5 BJP workers killed in Basirhat,WB: Union Home Minister has asked for a report from the state govt and I am sure Centre will take this up seriously. There is a lot of anger among the people over the incident pic.twitter.com/F38lWybgMr