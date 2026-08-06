काई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे झारखंड के 19 खिलाड़ी
काई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे झारखंड के 19 खिलाड़ी काई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे झारखंड के 19 खिलाड़ी काई नेशनल कराटे चैंप
काई नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो बंगाल स्पोर्टस कराटे एसोसिएशन की ओर से नेताजी सुभाष एरीना हुगली बंगाल में 7 अगस्त से शुरू होगा l यह जानकारी देते हुए खेल कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ ए एस गंगवार ने बताया इस सब जूनियर व जूनियर काई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में पूरे झारखंड राज्य से कुल 19 कराटे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिसमें झारखंड टीम से बोकारो के कुल 12 कराटे खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे l झारखंड टीम से चयनित खिलाडि़यों में दिक्षिता, अंशिका, आद्या, मंथन, आरव कुमार,भाव्या बिष्ट, श्रिष्टि महतो, आरूष प्रकाश, सुचमिता महतो,ऋतिका राय, रानी राणा, हर्षिका भारा, आलोक वर्णवाल, ऋतविक कुमार,रूद्र प्रताप, जीत कुमार टिकदार, आद्या व आकृति कुमारी, अंजलि सिन्हा को शामिल किया गया है।
चयनित झारखंड टीम के खिलाड़ी बुधवार को हुगली बंगाल के लिए ट्रेन से रवाना हुए।
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