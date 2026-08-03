काशी से मगहर पहुंचा कबीर पंथियों का जत्था

मगहर, हिन्दुस्तान संवाद। सद्गुरु कबीर की निर्वाण स्थली में रविवार को प्रो.डा. विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में कबीर पंथियों का जत्था काशी से मगहर पहुंचा। महंत विचार दास ने कबीर साहेब की वाणी को जनजन तक पहुंचाने का उद्देश्य बताया। इस अवसर पर कबीर भजन की खूबसूरत प्रस्तुति भी की गई।

मगहर, हिन्दुस्तान संवाद। सद्गुरु कबीर की निर्वाण स्थली में रविवार को प्रो.डा. विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में देवेन्द्र दास ताना बाना ग्रुप के साथ कबीर पंथियों का जत्था काशी से चलकर मगहर पहंचा। जिनका स्वागत महंत विचार दास की अगुवाई में संतों ने किया।

महंत विचार दास का उद्देश्‍य महंत विचार दास ने कहा कि कबीर साहेब की वाणी को जनजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से काशी से मगहर के लिए कबीर भक्तों के द्वारा यात्रा निकाली गई। कबीर भक्तों के लिए यह भी एक धाम है। प्रो. डा. विजय नाथ मिश्र ने कहा कि कबीर की वाणी आज भी विश्व में प्रासंगिक है। उनकी वाणी पर आज भी विभिन्न देशों में रिसर्च किए जा रहे हैं। ताना बाना ग्रुप के देवेंद्र दास ने कहा कि जिस तरह सावन के महीने में शिव भक्त देवघर जाकर जल चढ़ाते हैं, उसी तरह से कबीर भक्तों ने रविवार को काशी से चलकर कबीर साहेब की समाधि स्थल पहुंचकर उनके दर्शन किए। इस दौरान उनके ताना बाना ग्रुप के द्वारा परिसर में एक अलग अंदाज में कबीर भजन की खूबसूरत प्रस्तुति की गई।

कबीर भजन पर झूमे श्रोता मगहर। सद्गुरु कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में रविवार को काशी से मगहर तक की यात्रा के समापन अवसर पर महंत विचारदास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कबीर भजन गायक देवेंद्र दास ताना बाना ग्रुप काशी के द्वारा एक अलग अंदाज में कबीर भजन की खूबसूरत प्रस्तुति की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत संत देवेंद्र दास ने कबीर भजन, ‘लिखा लिखी की नहीं देखा देखी है बात, दूल्हा दुलहिन मिल गए फिर गई बारात।’ ‘...तेरा तुझको सौंपता’, ‘धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय’ की प्रस्तुति दी। इसके बाद ‘बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो घर ढूंढ़े आपना मुझसे बुरा न कोय’, ‘ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय’, ‘कबिरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर’ की श्रृंखला सुनाकर माहौल को कबीर मय कर दिया। इसके बाद ‘बटोहिया का सोए’, ‘मेरे राम-मेरे राम जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले, मेरे राम-मेरे राम, गाड़ी हांको मेरे राम, गाड़ी वाले...’ को खूबसूरत अंदाज़ में प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद ‘घूंघट के पट खोल तोहें पिया मिलेंगे आज’ सुनाया। इस मौके पर महंत विचार दास, प्रोफेसर डाक्टर विजयनाथ मिश्र, देवेंद्र साहेब, गौरव, गौरी, शैलेश तिवारी, अरविंद पटेल, फिरोज, राकेश ताना बाना ग्रुप काशी के अलावा संत केशव दास, संत अरविंद दास शास्त्री, प्रधान पुजारी रामसरन दास, शांति दास, विनोद दास, रोहित दास और तमाम कबीर भक्त मौजूद रहे।