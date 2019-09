‘कभी मैं खाऊं समोसा, कभी खाऊं बर्गर’, हाउडी मोदी कार्यक्रम में बजा ये गीत

कभी मैं खाऊं समोसा...कभी खाऊं बर्गर... सभी मुझे एक लगे है जिधर भी मैं जाऊं। मैं जीता हूं सारे जितने हैं कैरेक्टर। कभी तो मैं हूं ब्रैड पिट और कभी बच्चन सा एक्टर। चलने दे मस्ती का तूफान...खुलके होगा डांस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अमेरिका के ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में युवा इस गीत पर थिरकते नजर आए। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहुंचने पर मोदी-मोदी के नारे लगे। इससे पहले, हाउडी मोदी कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम और गुरूवाणी के साथ की गई। इसे ग्रेटर सिनसिनाटी के गुरू नानक सोसाइटी के कीर्तन गायकों ने प्रस्तुत किया। पीएम मोदी आज हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50 हजार अमेरिकी-भारतीय को संबोधित करने जा रहे हैं।

#WATCH Dancers perform at #HowdyModi event in Houston. PM Narendra Modi and President Donald Trump to arrive shortly. pic.twitter.com/rlwP4WxueV