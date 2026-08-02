कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश

कांधला। कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में लगातार ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। जनपद बागपत के गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू उर्फ मोहना अपनी बाइक से गांव नाला मजदूर साथियों को खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के लिए लेने जा रहा था। इसी दौरान गांव नाला निवासी प्रवेंद्र के खेत के पास बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता सुरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने गांव ककड़ीपुर निवासी कार्तिक और ओमपाल, गांव भारसी निवासी सत्यम तथा गांव नाला निवासी अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।