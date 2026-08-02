कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश
कांधला में कबड्डी खिलाड़ी मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फरार आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दी है। मुख्य आरोपितों कार्तिक और ओमपाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सत्यम और अर्जुन अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।
कांधला। कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में लगातार ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। जनपद बागपत के गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू उर्फ मोहना अपनी बाइक से गांव नाला मजदूर साथियों को खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के लिए लेने जा रहा था। इसी दौरान गांव नाला निवासी प्रवेंद्र के खेत के पास बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता सुरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने गांव ककड़ीपुर निवासी कार्तिक और ओमपाल, गांव भारसी निवासी सत्यम तथा गांव नाला निवासी अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर मुख्य आरोपित कार्तिक और ओमपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं, फरार चल रहे आरोपित सत्यम और अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि दोनों फरार आरोपितों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
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