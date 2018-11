भारतीय सेना को मिलीं नई तोपें, 30 किमी तक वज्र और होवित्जर करेंगी दुश्मन को तबाह, जानिए इनकी खासियतें

इंडियन आर्मी का तीन दशक पुराना इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में नासिक के देवलाली तोपखाने केंद्र पर ‘K9 वज्र और M777 होवित्जर' तोपों को सेना में शामिल किया गया। इस दौरान इनका एक डेमो भी किया गया। इस दौरान यहां सेना प्रमुख बिपिन रावत भी मौजूद थे।

#WATCH Nasik: The M777 Ultra Light Howitzer which was inducted in the Army recently,in action. Defence Minister Nirmala Sitharaman and Army Chief General Bipin Rawat were also present on the occasion pic.twitter.com/2eZgP28QHb