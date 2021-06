केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाप-दादा की विरासत बढ़ा रहा हूं आगे

देश की राजनीति में इन दिनों इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। बीते साथ कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक में चर्चा का बाजार गर्म है।

हालांकि, जब सिंधिया से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप-दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं। सिंधिया ने कहा, 'मेरी प्राथमिकता जनसेवा है और उस विचारधारा को जारी रखते हुए मैंने अपने पिता और दादा के नक्शेकदम पर चलते हुए। पद हो या ना हो लेकिन लोगों की निरंतर सेवा हमारे सिंधिया परिवार का पारंपरिक मूल्य है।'

My priority is public service & continuing on that ideology, I followed the footsteps of my father & grandfather. Post or no post but constant service to people is the traditional value of our Scindia family: BJP's Jyotiraditya Scindia when asked about portfolio in Union cabinet pic.twitter.com/mzPfjk8NQK