ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिदादित्य सिंधिया आज महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने ली लोकसभा चुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए हार का इस्तीफा दिया।

ज्योतिरादित्य ने लिखा, मैं जनादेश को स्वीकार करते हुए पारदर्शिता की जिम्मेदारी समझता हूं। मैंने बतौर एआईसीसी महासचिव राहुल गांधी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। मुझे लगता है कि वह मेरी इस जिम्मेदारी को समझेंगे और मुझे पार्टी को बचाने के लिएक कार्य करने का मौका देंगे।

Accepting the people’s verdict and taking accountability, I had submitted my resignation as General Secretary of AICC to Shri @RahulGandhi.



I thank him for entrusting me with this responsibility and for giving me the opportunity to serve our party.