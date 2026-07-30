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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में एक आरोपी को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के लिए पांच वर्ष की कैद और ₹11,000 का अर्थदंड दिया गया है। पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच वर्ष की सजा

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को पांच वर्ष कारावास व ₹11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में मुजफ्फरनगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पोक्सो-1/के न्यायाधीश श्रीमती मंजुला भलोटिया द्वारा थाना फुगाना पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 55/2022 धारा 354(क),504 भादवि व 9/10 पोक्सो एक्ट के तहत जमात अली पुत्र सराजू निवासी ग्राम जोगिया खेडा थाना फुगाना को पांच साल का कारावास की सजा सुनाई गई है।

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