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हिमांशु हत्याकांड: तीन नाबालिग आरोपियों का तैयार हो रहा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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आदित्यपुर के हिमांशु सिंह हत्या मामले में तीन नाबालिग आरोपियों की जमानत की सुनवाई एसआईआर के आधार पर होगी। इन आरोपियों के सामाजिक और घरेलू हालात की जानकारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिवक्ताओं द्वारा जुटाई जा रही है। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

हिमांशु हत्याकांड: तीन नाबालिग आरोपियों का तैयार हो रहा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट

आदित्यपुर निवासी हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीन नाबालिग आरोपियों की जमानत या अन्य तरह की सुनवाई एसआईआर (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) के आधार पर होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़े अधिवक्ता तीनों आरोपियों की घरेलू और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, तीनों नाबालिग आरोपी निम्न आय वर्ग के परिवार से हैं। इसे देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तीनों नाबालिगों का पक्ष रखने के लिए नि:शुल्क वकील मुहैया कराया है। मालूम हो कि 27 जून की रात बिष्टूपुर थाना क्षेत्र में डीडी बार के पास अपराधियों के एक समूह ने चापड़ से मारकर हिमांशु सिंह की हत्या कर दी थी।

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उसका दूसरा साथी प्रत्यूष गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। हत्याकांड में बिष्टूपुर पुलिस ने 16 आरोपियों को पकड़ा था। इनमें तीन आरोपी नाबालिग थे, जो अभी करनडीह बाल सुधार गृह में हैं। तीनों के जमानत अर्जी देने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करेगा। एडीजे की अदालत में अभी मामले के आरोपी डीडी बार के संचालक नीरज सिंह की जमानत अर्जी लंबित है, जबकि उसके मैनेजर की अर्जी सीजेएम की अदालत से रद्द हो चुकी है।

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