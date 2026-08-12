हिमांशु हत्याकांड: तीन नाबालिग आरोपियों का तैयार हो रहा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट
आदित्यपुर के हिमांशु सिंह हत्या मामले में तीन नाबालिग आरोपियों की जमानत की सुनवाई एसआईआर के आधार पर होगी। इन आरोपियों के सामाजिक और घरेलू हालात की जानकारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिवक्ताओं द्वारा जुटाई जा रही है। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आदित्यपुर निवासी हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीन नाबालिग आरोपियों की जमानत या अन्य तरह की सुनवाई एसआईआर (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) के आधार पर होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़े अधिवक्ता तीनों आरोपियों की घरेलू और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, तीनों नाबालिग आरोपी निम्न आय वर्ग के परिवार से हैं। इसे देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तीनों नाबालिगों का पक्ष रखने के लिए नि:शुल्क वकील मुहैया कराया है। मालूम हो कि 27 जून की रात बिष्टूपुर थाना क्षेत्र में डीडी बार के पास अपराधियों के एक समूह ने चापड़ से मारकर हिमांशु सिंह की हत्या कर दी थी।
उसका दूसरा साथी प्रत्यूष गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। हत्याकांड में बिष्टूपुर पुलिस ने 16 आरोपियों को पकड़ा था। इनमें तीन आरोपी नाबालिग थे, जो अभी करनडीह बाल सुधार गृह में हैं। तीनों के जमानत अर्जी देने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करेगा। एडीजे की अदालत में अभी मामले के आरोपी डीडी बार के संचालक नीरज सिंह की जमानत अर्जी लंबित है, जबकि उसके मैनेजर की अर्जी सीजेएम की अदालत से रद्द हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें