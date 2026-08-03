नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में युवक को पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
उरई में एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने 2017 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
उरई, संवाददाता । नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2017 को थाना कोटरा में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि ग्राम नुनसाई निवासी विपिन उर्फ चुखर ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने आरोपी विपिन उर्फ चुखर को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को छेड़खानी के अपराध में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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