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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ी रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। उनके सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 14 मार्च को आग लगने से जले हुए नोट मिले थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ी रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश होगी

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित रूप से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार बुधवार को महासचिव दो खंडों में जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने मई में अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। अध्यक्ष ने न्यायाधीश के दिल्ली स्थित बंगले से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले की पड़ताल के लिए 12 अगस्त, 2025 को तीन-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।

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न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर 14 मार्च, 2025 की रात आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए बुलाए गए दमकलकर्मियों को एक स्टोररूम में कथित तौर पर भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें हटाने की कार्यवाही लगभग निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि विधि मंत्रालय ने उनके इस्तीफे की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इस विवाद के बाद उन्हें वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था।

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