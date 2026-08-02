दहेज हत्या के तीन दोषियों को सश्रम कारावास
श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में 2017 में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने बच्चे प्रसाद को 10 वर्ष की सजा और ससुर भुसैली तथा सास रामकली को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। सभी को 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के कथरामाफी के मजरा हसनापुर निवासी एक विवाहिता की 2017 में दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति माता प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा दोषी ससुर भुसैली व सास रामकली को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। सभी को चार चार हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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