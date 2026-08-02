Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दहेज हत्या के तीन दोषियों को सश्रम कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में 2017 में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने बच्चे प्रसाद को 10 वर्ष की सजा और ससुर भुसैली तथा सास रामकली को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। सभी को 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

दहेज हत्या के तीन दोषियों को सश्रम कारावास

श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के कथरामाफी के मजरा हसनापुर निवासी एक विवाहिता की 2017 में दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति माता प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा दोषी ससुर भुसैली व सास रामकली को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। सभी को चार चार हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Murder India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।