छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास में दो दोषी करार
मुजफ्फरपुर में इंटर की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने रोहित कुमार और बिट्टू कुमार को अलग-अलग धाराओं में दोषी माना। सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। इंटर की परीक्षा देने जा रही गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो युवकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसमें वैशाली के बेलसर थाने के मनौरा गांव के बिट्टू कुमार और अहियापुर थाने के झपहां गांव का रोहित कुमार शामिल है। रोहित निजी स्कूल में शिक्षक था।
सजा की सुनवाई की तिथि
सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को दोनों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।
अगवा कर होटल में दुष्कर्म का प्रयास
छात्रा के पिता ने गायघाट थाने में एक नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री इंटर की परीक्षा देने निकल रही थी, पर वापस नहीं आई। बगल के गांव के चौक पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में उसे रोहित व बिट्टू के साथ जाते देखा गया। बाद में पुलिस ने लगभग ढाई महीने बाद छात्रा को बरामद किया। कोर्ट में छात्रा ने बताया कि रोहित उसे अगवा कर मुजफ्फरपुर के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके बाद वह बिट्टू के साथ ढाई महीने तक भगवानपुर में रही। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने रोहित को पॉक्सो एक्ट व अगवा करने और बिट्टू को अगवा करने की धारा में दोषी करार दिया है।
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