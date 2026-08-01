21 साल पहले युवती के अपहरण में महिला समेत पांच लोगों को उम्रकैद
विजयगढ़ क्षेत्र में 21 साल पहले युवती के अपहरण के मामले में विशेष अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपह्रत युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। यह मामला 2007 में 16 वर्षीय लड़की के अपहरण से संबंधित है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। विजयगढ़ क्षेत्र में 21 साल पहले युवती के अपहरण के एक मामले में एडीजे (एससी-एसटी एक्ट) प्रतिभा सक्सेना की विशेष अदालत ने महिला समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हैरानी की बात है कि अपह्रत युवती का आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस उसे बरामद करने में विफल रही। विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले में विजयगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 28 सितंबर 2007 को शाम पांच बजे उनकी 16 साल की बेटी को गांव की ही ऊषा पत्नी रामप्रेम के सहयोग से कुछ लोग अपहरण करके ले गए हैं। मुल्जिमों में गांव के ही सतीश पांडे, हाथरस के सासनी क्षेत्र के गांव भोजगढ़ी निवासी अमर सिंह, लेखराज, सुरेश, हाथरस के सासनी क्षेत्र के ही नगला लोका निवासी बाबूलाल शामिल थे। सभी के हाथों में तमंचे थे। गालीगलौज करते हुए धमकी दी कि पहले वाले केस में फैसला कर लो, नहीं तो तुम्हें व तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। वादी ने मना कर दिया और डर के चलते अपने घर में घुस गए। इस पर मुल्जिमों ने लात मारकर खोली दरवाजा खोल दिया और घर में घुसकर तमंचों की नोक पर डराते-धमकाते हुए किशोरी को ले गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर ऊषा, अमर, लेखराज, सुरेश व बाबूलाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जबकि सतीश को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
पुराने मुकदमे में दोषमुक्त हो चुके आरोपी :
वादी ने मुकदमे में ये भी बताया था कि पूर्व में भी आरोपियों पर किशोरी से अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। इसी रंजिश में मुकदमे में गवाही न देने व फैसले का दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपियों ने दूसरी घटना की थी। हालांकि युवती के उपस्थित न होने व चश्मदीद के पक्षद्रोही होने पर उस मुकदमे में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए थे।
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