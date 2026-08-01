Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोरी के अपहरण में चार को पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

0 नौ साल पूर्व घर से किशोरी को किया था अगवा हमीरपुर, संवाददाता। जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव से नौ वर्ष पूर्व चार युवकों ने मिलकर सोलह वर्षीय किशोरी क

किशोरी के अपहरण में चार को पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

हमीरपुर। जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव से नौ वर्ष पूर्व चार युवकों ने मिलकर सोलह वर्षीय किशोरी को अगवा किया था। पीड़िता के पिता ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने चारों आरोपितों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव से 13 अप्रैल 2017 की शाम वह पत्नी के साथ गेहूं की कतराई कराने खेत गया था। घर में उसकी सोलह वर्षीय व चौदह वर्षीय पुत्रियां थी। रात 8 बजे गांव का सुनील पुत्र भानु प्रताप अपने साथी वीरेंद्र पुत्र हरनारायण, देवेंद्र पुत्र जगत राज व बपवन पुत्र चंद्रपाल के साथ उसके घर आया और बड़ी पुत्री को अपने साथ ले जाने लगा।

जब छोटी पुत्री ने विरोध किया तो उसे धमकाया। बड़ी पुत्री को साथ ले जाने के बाद छोटी पुत्री ने खेत आकर पूरी घटना बताई। 18 अप्रैल को चारों के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने चारो आरोपितों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।