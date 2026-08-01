न्याय रथ को किया गया रवाना
मेदिनीनगर में शनिवार को न्याय रथ को रवाना किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा ने अभियान का शुभारंभ किया। यह न्याय रथ अगस्त भर पलामू जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न रह जाए।
मेदिनीनगर। व्यवहार न्यायालय परिसर से न्याय रथ को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष श्रीराम शर्मा ने न्याय रथ को रवाना करते हुए अभियान का शुभारंभ किया। डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि एक अगस्त से पूरे अगस्त माह तक न्याय रथ पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और गांवों का भ्रमण करेगा। विधिक जागरूकता अभियान के तहत पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता तथा पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) गांव-गांव जाकर लोगों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।
अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाए। न्याय रथ रवाना होने के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय संजीव कुमार दास, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार, राज कुमार मिश्रा, श्वेता ढींगरा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार, सुशीला सोरेंग, रविशंकर पांडेय, सौरभ कुमार गौतम, सोनम बिश्नोई, गौरव खुराना, निर्भय प्रकाश, कमल प्रकाश, शंभू महतो, रोजलिना बारा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चंद्र सिंह, डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय आदि उपस्थित थे।
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