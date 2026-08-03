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प्रबल हत्याकांडः 13 अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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है सुनवाई मामला बिजनौर, संवाददाता। चर्चित प्रबल हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए

प्रबल हत्याकांडः 13 अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

चर्चित प्रबल हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब मामले में 13 अन्य लोगों को आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार (आज) को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़ित पक्ष इस मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

आरोपी की पहचान

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अहमद जकावत के अनुसार, घटना की प्रारंभिक तहरीर में पांच लोगों के नाम थे। बाद में प्रार्थना पत्र के माध्यम से 13 अन्य लोगों के नाम भी पुलिस को दिए गए थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान इनमें से कुछ नामों को शामिल किया, लेकिन बाद में उन्हें जांच से बाहर कर दिया। इसके बाद एक बाल अपचारी समेत आठ आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि बाद में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले की प्रगति

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस मामले में सचिन अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, दिपांशु उर्फ दीपू, संजीव सिंघल, अर्पित, अरविंद अग्रवाल, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, रजनीश अग्रवाल, मोनू, घनश्यामदास गुप्ता, संजू, राजू और अक्षत अग्रवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए तथा उन्हें आरोपी बनाया जाए। इन 13 लोगों को आरोपी बनाने की मांग को लेकर पहले बिजनौर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मृतक प्रबल की बहन प्राची अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इस पुनरीक्षण याचिका पर 4 अगस्त (आज) को सुनवाई प्रस्तावित है। हाईकोर्ट की सुनवाई पर पीड़ित पक्ष की नजरें टिकी हैं। यदि अदालत याचिका स्वीकार करती है तो मामले की जांच और अभियोजन की दिशा में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी।

लोगों के प्रश्न

इस प्रकरण में हाईकोर्ट में सुनवाई कब हो रही है?
हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार (आज) को हो रही है।

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