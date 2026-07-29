टावर पर चढ़ी पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की
कासिमाबाद की दीपा चौहान ने न्याय की मांग करते हुए टावर पर चढ़ाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उनके दिवंगत बाबा की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर 12 वर्ष पहले फर्जी वसीयत तैयार की। दीपा ने पीड़ित होने के मुद्दे पर पुलिस से कार्रवाई का आग्रह किया है।
कासिमाबाद। न्याय की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी सिधउत (भेभुआ) निवासी दीपा चौहान ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया कि उनके दिवंगत बाबा की मानसिक स्थिति ठीक न होने का लाभ उठाकर विपक्षियों ने फर्जी वसीयत 12 वर्ष पहले तैयार करा ली। इस मामले का मुकदमा वर्तमान में सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षियों ने बरसात का पानी उनकी झोपड़ी में मोड़ दिया, जिससे घर में रखा सामान, कपड़े आदि खराब हो गया। पीड़िता का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
पुलिस ने महिला की शिकायत पर महेंद्र, व योगेंद्र चौहान पुत्र जगन्नाथ, श्यामलाल चौहान तथा केशव पुत्र बैजनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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