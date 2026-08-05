मुज़फ्फरनगर : तरुण खटीक की विशाल प्रतिमा लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला भाई
दिल्ली के उत्तम नगर में हत्या के शिकार हुए तरुण खटीक के भाई अरुण खटीक ने न्याय की मांग को लेकर हरिद्वार से मुज़फ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा निकाली। यात्रा में सैकड़ों युवक शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। अरुण खटीक ने बताया कि परिवार अब तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
दिल्ली के उत्तम नगर में हुई तरुण खटीक की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर उनके भाई अरुण खटीक बुधवार को हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुज़फ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत भाई तरुण खटीक की प्रतिमा भी साथ रखी। यात्रा में खटीक समाज के सैकड़ों युवक शामिल रहे और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की। होली के दिन कुछ लोगों ने दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या कर दी थी, जो मामला काफ़ी चर्चा में रहा। मुजफ्फरनगर पहुंचे अरुण खटीक ने बताया कि कुछ माह पूर्व दिल्ली के उत्तम नगर में उनके भाई तरुण खटीक की हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक हुई कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की है ताकि सरकार और प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंच सके। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर यात्रा में शामिल खटीक समाज के लोगों ने भी तरुण खटीक को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। समाज के लोगों का कहना था कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को देखा तथा कई स्थानों पर समाज के लोगों ने समर्थन व्यक्त किया।
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