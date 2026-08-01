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झूठे केस में फंसाने और धमकी देने का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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बुंदेलखंड के आजाद नगर में मोहल्ले के मो. मुन्ना ने नवादा के एसपी और डीएसपी को आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने और धमकी दी जा रही है। वादी का कहना है कि आरोपितों पर पहले से ही गंभीर मामले हैं और पुलिस द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है।

झूठे केस में फंसाने और धमकी देने का लगाया आरोप

बुंदेलखंड थाने के आजाद नगर, तकेया पर मोहल्ले के मो. मुन्ना ने नवादा के एसपी व डीएसपी को आवेदन देकर झूठे केस में फंसाने व धमकी देने के मामले में कार्रवाई कर इंसाफ की मांग की है। वादी का आरेाप है कि इससे पूर्व आरोपितों पर पॉक्सो व मारपीट, लूटपाट के आरेाप में दो मामले दर्ज हैं। एक मामला 2019 का है। जबकि दूसरा मामला 07 मार्च 2026 का है। अब आरोपित पक्ष इन मामलों को उठाने के लिए उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसे लेकर बुंदेलखंड पुलिस उस पर उसके परिजनों पर लगातार दबाव बनाते रहती है।

उसकी पत्नी व बेटियों के नाम से 126 के तहत नोटिस भेजकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वादी ने कहा है कि वह गरीब आदमी है और किसी प्रकार अपना व बच्चों की परवरिश करता है। उसने इस मामले में अविलंब कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाकर उसके साथ इंसाफ करने की मांग की है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

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