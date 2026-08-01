हत्या के मामले में गवाही पर न आने पर सीओ के गिरफ्तारी आदेश जारी

मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नई मंडी के पांच वर्ष पुराने हत्याकांड में विवेचक की गवाही नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए निरंतर नोटिस दिए गए, लेकिन वह गवाही के लिए नहीं पहुंच सके हैं। कोर्ट ने एडीजी मेरठ जोन को पत्र भेजकर विवेचक पंकज पंत को गिरफ्तार करवाकर 13 अगस्त को कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।नई मंडी में तीन नवंबर 2021 को पचेंडा कलां के जंगल में टैक्सी चालक प्रवेंद्र कुमार निवासी आदर्श कॉलोनी का शव बरामद किया था। पुलिस ने 9 नवंबर 2021 को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए टैक्सी चालक के बेटे कार्तिक और उसके दोस्त निशांत निवासी आदर्श कालोनी को गिरफ्तार किया था।

आरोपी बेटे ने अपने पिता प्रवेंद्र की गला दबाकर एवं मारपीट कर हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मारुति कार, चाकू व गमछा बरामद किया था। मुकदमे की वर्ष 2022 से कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष ने 14 मई 2025 को कोर्ट में गवाही कराई थी। सत्र परीक्षण विवेचना अधिकारी की साक्ष्य के लिए लगातार चल रहा है, लेकिन एक वर्ष अधिक का समय हो गया है। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 21 तारीख दी जा चुकी है। विवेचक निरीक्षक पंकज पंत पर लगातार एनबीडब्ल्यू और 350 की नोटिस भेजा चुका है। इसके बावजूद भी वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचक पंकज पंत का यह कृत्य दर्शाता है कि वह आरोपी पक्ष से मिले हुए हैं। प्रकरण में मुकदमा मात्र विवेचक निरीक्षक पंकज पंत की लापरवाही के कारण एक वर्ष से लटका हुआ है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेरठ जोन के एडीजी को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही कहा कि गवाह विवेचक पंकज पंत को गिरफ्तार करवाकर 13 अगस्त को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कराया जाए। वहीं उनके गैर जमानती वांरट भी जारी किए गए। वर्तमान में पकंज पंत सीओ के पद पर कार्यरत है।