औरैया में 28 साल बाद मिला इंसाफ, कांपते हाथों से मुआवजे का चेक थाम भावुक हुए 86 वर्षीय रामबाबू

न्याय मिलने में 28 साल लग गए, लेकिन अंततः सच की जीत हुई। 86 वर्षीय रामबाबू शर्मा ने न्यायालय से 21,470 का चेक प्राप्त किया, जो उनके लंबे कानूनी संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने वर्ष 1998 में एक वर्कशॉप शुरू करने के लिए बिजली के कनेक्शन की मांग की थी, लेकिन विभाग की लापरवाही से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

न्याय मिलने में भले ही 28 साल लग गए, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की ही हुई। औरैया ब्लॉक के मिहौली गांव निवासी 86 वर्षीय रामबाबू शर्मा का करीब तीन दशक लंबा कानूनी संघर्ष मंगलवार को मुकाम पर पहुंच गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरैया ने निष्पादन वाद का अंतिम निस्तारण करते हुए उन्हें 21,470 का बैंक चेक सौंपा। चेक हाथ में लेते ही बुजुर्ग की आंखें भर आईं और उन्होंने न्यायपीठ, अपने अधिवक्ता तथा आयोग के कर्मचारियों को भावुक होकर आशीर्वाद दिया। मामले की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। रामबाबू शर्मा ने स्वरोजगार के उद्देश्य से 'विश्वकर्मा कृषि यंत्र उद्योग' नाम से एक छोटी वर्कशॉप स्थापित करने की तैयारी की थी। उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित कोटेशन एवं मीटर किराया जमा किया और मशीनें भी खरीद लीं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कनेक्शन चालू नहीं हो सका। इससे उनका कारोबार शुरू होने से पहले ही ठप हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

विभागीय अधिकारियों से गुहार विभागीय अधिकारियों के यहां वर्षों तक गुहार लगाने के बाद भी राहत न मिलने पर उन्होंने वर्ष 2015 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। वर्ष 2016 में आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके खिलाफ बिजली विभाग ने राज्य आयोग, लखनऊ में अपील की, लेकिन वर्ष 2020 में वहां भी आयोग ने मूल आदेश को बरकरार रखते हुए जमा धनराशि, ब्याज और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया.

भुगतान में देरी इसके बावजूद भुगतान में देरी होने पर अधिवक्ता एवं मध्यस्थता प्रकोष्ठ के सदस्य संजीव पांडेय की पहल पर तहसील के माध्यम से आरसी जारी कराई गई, जिसके बाद विभाग से वसूली संभव हो सकी और अंततः बुजुर्ग को उनका बकाया भुगतान मिला.

भावुक क्षण मंगलवार को जर्जर शारीरिक अवस्था के कारण रामबाबू परिजनों के सहारे आयोग पहुंचे। उनकी स्थिति देखकर कार्यालय सहायक शांतनु ने आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी कराईं। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बुजुर्ग को सीढ़ियां चढ़ने की परेशानी से बचाने के लिए स्वयं चैंबर से बाहर आकर उन्हें सम्मानपूर्वक चेक सौंपा। इस दौरान आयोग की सदस्य अमिता निगम और जितेंद्र सिंह कुशवाह भी मौजूद रहे.

आभार ज्ञापन चेक प्राप्त करने के बाद भावुक हुए रामबाबू शर्मा ने न्यायपीठ, अधिवक्ता संजीव पांडेय और आयोग के पूरे स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अधिवक्ता संजीव पांडेय ने कहा कि लगभग तीन दशक से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे एक बुजुर्ग को उनका अधिकार दिलाना ही वकालत के पेशे की सबसे बड़ी उपलब्धि और आत्मसंतोषति है.