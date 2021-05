मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई टली, जज ने खुद को केस से किया अलग

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ हो रही जांच को महाराष्ट्र से बाहर भेजने की अपील की थी। जस्टिस गवई को मामले से खुद को अलग करने के बाद इसकी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ इसपर मंगलवार को सुनवाई करने वाली थी।

परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू की गई अलग-अलग जांच को खुद पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। परबीर सिंह का कहना है कि उन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी।

This is a complete transgression by Bombay HC & a witch hunt is going on, lawyer for Singh tells the court.



Justice BR Gavai recuses himself from hearing the petition filed by Singh.



SC says, we will list the matter before another bench