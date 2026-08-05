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वादकारी का हित सर्वोच्च है : न्यायमूर्ति आलोक माथुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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कादीपुर में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यायालयों में सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

वादकारी का हित सर्वोच्च है : न्यायमूर्ति आलोक माथुर

कादीपुर, संवाददाता वादकारी का हित सर्वोच्च है, जिसका ध्यान अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारियों को सामूहिक रूप से रखना होगा। यह बातें हाईकोर्ट लखनऊ के न्यायमूर्ति आलोक माथुर प्रशासनिक जल सुलतानपुर ने बार एसोसिएशन कादीपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में कही। वे शपथ ग्रहण में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा किसी तहसील में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है। लेकिन यहां आने के बाद इस तहसील की विशेषता के बारे में मुझे जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट अब सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं सहित वाद कारियों के लिए सुविधा संपन्न भवन बनाने तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों में स्थान तलाशा जा रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा की अधिवक्ता कोर्ट में जब भी जाएं अपनी फाइल की पूरी तैयारी करके जाएं और बहस के समय फाइल के तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए, भावनात्मक बहस से बचना चाहिए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी के प्रति आगाह करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों को अधिवक्ता द्वारा किए गए बहस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें फाइल में उपलब्ध तथ्य का अवलोकन करके न्याय करना चाहिए। श्री सिंह ने आगे कहा की नए अधिवक्ताओं को सीनियर अधिवक्ता के साथ उनके चेंबर में बैठना चाहिए और बार को भी चाहिए कि सीनियर अधिवक्ता के चेंबर में जूनियर निश्चित रूप से जाएं अधिवक्ताओं की असली ट्रेनिंग अपने सीनियर के अधिवक्ता के चेंबर में ही हो पाती है। उन्होंने तहसील बार में भी महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि देवेंद्र मिश्र नगरहा सदस्य बार काउंसिल ने कहा कि मैं काली कोट के बीच में आए माफियाओं का सख्त विरोधी हूं और उन्हें बाहर निकालने के पक्ष में रहता हूं। प्रशांत सिंह अटल सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी क्रांति हुई है तो उसमें अधिवक्ताओं की भूमिका अग्रणी रही है। इसके पूर्व नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार पांडेय, सचिव विकाश सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को निवर्तमान अध्यक्ष बद्री प्रसाद सिंह ने शपथ दिलाई। इस मौके पर तहसील क्षेत्र के बनबहा सिरखिनपुर निवासी एवं न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह के पिता अधिवक्ता स्वर्गीय आद्या प्रसाद सिंह के चित्र का अनावरण भी किया गया।

अतिथियों का स्वागत

कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष दयाराम पाण्डेय, विनोद श्रीवास्तव, विजय शंकर पांडे, विजय बहादुर सिंह, रामदेव यादव ने भी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में जिलाजज सुनील कुमार, जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारु निगम सहित कई न्यायिक अधिकारी, चेयरमैन आनंद जायसवाल, पूर्व प्रमुख डॉ श्रवण मिश्र, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ संजीव पांडेय, डॉ इंदुशेखर उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार पांडेय ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी आगंतुकों सहित अन्य सहयोगियों के प्रति आभार जताया। विदाई के समय निरीक्षण भवन में न्यायमूर्ति गण को गार्ड आफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डीपी सिंह व जेएस तिवारी ने किया।

सामान्य प्रश्न

शपथ ग्रहण समारोह में किसने संबोधित किया?
शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट लखनऊ के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने संबोधित किया।
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