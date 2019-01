आलोक वर्मा केस: सेलेक्ट कमेटी में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह एके सीकरी, अहम बैठक आज

सीबीआई चीफ आलोक वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने जस्टिस एके सीकरी को सेलेक्शन कमेटी के लिए नॉमिनेट किया है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। वर्मा के केस में आगे का फैसला लेने के लिए कमिटी की अहम बैठक आज होगी। इस कमेटी को एक सप्ताह के भीतर तय करना है कि आलोक वर्मा सीबीआई प्रमुख के पद पर रहेंगे या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया था।

