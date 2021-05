कर्नाटक सीएम पद की कुर्सी जाने की अटकलें तेज, बीएस येदियुरप्पा ने दिया यह जवाब

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी जाने की अटकलें तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि, इन अटकलों पर अब खुद बीएस येदियुरप्पा ने चुप्पी तोड़ी है। येदियुरप्पा ने कहा है कि सिर्फ किसी के दिल्ली चले जाने से कुछ नहीं बदलता।

येदियुरप्पा ने कहा, 'कुछ लोगों के दिल्ली जाने से कुछ नहीं बदलता। उन्हें सही जवाब के साथ वापस भेज दिया गया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सबको एक साथ आना होगा। सभी विधायकों और मंत्रियों को कोरोना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।'

Just because someone has gone to Delhi does not change anything. They've been sent back with appropriate answers. Everyone has to come together to control virus spread. All MLAs & ministers must focus more on COVID: Karnataka CM on rumors of change in leadership in the state pic.twitter.com/WgKMeKuVuu