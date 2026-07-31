सात्विक को हेज ब्वॉय, उमयरा को हेड गर्ल का बैज
कानपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल, आजाद नगर में सत्र 2026-27 के जूनियर छात्रों का अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। छात्रों को अनुशासन और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए बैज और पद प्रदान किए गए। सत्र के मुख्य अतिथि ने बच्चों को बधाई दी और उन्हें जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित किया।
कानपुर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आजाद नगर के परिसर में शुक्रवार को सत्र 2026-27 के जूनियर छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों के व्यक्तित्व में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें पद और विभाग सौंप कर बैज प्रदान किए गए। सात्विक तिवारी को हेड ब्वॉय और उमयरा सिद्दकी को हेड गर्ल का बैज पहनाया गया। उन्हें विद्यालय का ध्वज सौंपा गया। विद्यालय में कक्षा पांच के छात्र संसद का गठन किया गया। ब्लू बेल्स हाउस के कैप्टन के रूप में धरिष्डा सिंह, मोहम्मद उजैर को, डैफोडिल्स हाउस से पार्शी नेवटिया और अर्थव प्रताप सिंह को, शैमरॉक हाउस से दैवी कपूर और सौमिल अग्रहरि को, ट्यूलिप हाउस से अमृता गुप्ता और अयांश शर्मा को सदन का ध्वज देकर जिम्मेदारी सौंपी गई।
स्पोर्ट्स कैप्टन का ध्वज आदिश्री सिंह और मोहम्मद जईम राणा को सौंपा गया।मुख्य अतिथि डीपीएस की प्रो वाइस चेयरपर्सन बंदना मिश्रा ने विभिन्न पदों पर चयनित छात्र-छात्राओं को बधाई दी और उत्तरदायित्व का पालन करने को प्रेरित किया। प्रधानाचार्या शिल्पा मनीष ने कहा कि छात्र संसद का गठन विद्यार्थियों की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। सीनियर मिस्ट्रेस प्रतिभा शुक्ला ने उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद दिया। बच्चों ने मुख्य अतिथि को पौधे भेंट कर उनका स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें