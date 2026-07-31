सात्विक को हेज ब्वॉय, उमयरा को हेड गर्ल का बैज

कानपुर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आजाद नगर के परिसर में शुक्रवार को सत्र 2026-27 के जूनियर छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों के व्यक्तित्व में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें पद और विभाग सौंप कर बैज प्रदान किए गए। सात्विक तिवारी को हेड ब्वॉय और उमयरा सिद्दकी को हेड गर्ल का बैज पहनाया गया। उन्हें विद्यालय का ध्वज सौंपा गया। विद्यालय में कक्षा पांच के छात्र संसद का गठन किया गया। ब्लू बेल्स हाउस के कैप्टन के रूप में धरिष्डा सिंह, मोहम्मद उजैर को, डैफोडिल्स हाउस से पार्शी नेवटिया और अर्थव प्रताप सिंह को, शैमरॉक हाउस से दैवी कपूर और सौमिल अग्रहरि को, ट्यूलिप हाउस से अमृता गुप्ता और अयांश शर्मा को सदन का ध्वज देकर जिम्मेदारी सौंपी गई।