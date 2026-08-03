खेल : जूनियर राष्ट्रीय हॉकी : कर्नाटक और ओडिशा जीते
जूनियर राष्ट्रीय हॉकी : कर्नाटक और ओडिशा जीते कोयंबटूर। कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और
जूनियर राष्ट्रीय हॉकी : कर्नाटक और ओडिशा जीते कोयंबटूर। कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने 16वीं ‘हॉकी इंडिया’ जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सातवें दिन सोमवार को डिवीजन ‘ए’ के मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। दूसरी ओर, मणिपुर और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के बीच खेला गया मुकाबला रोमांचक 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ। कोयंबटूर हॉकी ग्राउंड में खेले गए दिन के शुरुआती दोनों मुकाबले काफी रोमांचक रहे, जिसमें कर्नाटक ने बंगाल और झारखंड ने दिल्ली को समान 4-3 के अंतर से हराया। इस डिविजन के अन्य मुकाबलों में मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को 4-0 से, जबकि ओडिशा ने मणिपुर को 4-1 से पराजित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें