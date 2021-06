VIDEO: कोविड मरीज की मौत पर परिवारवालों ने डॉक्टर को पीटा, बरसाए लात-घूसे और चप्पल

कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों को भगवान से कम दर्जा नहीं मिला है। हालांकि, इन्हीं डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी जारी हैं। ताजा मामला है असम को होजाई जिले का, जहां कोरोना से दम तोड़ने वाले एक मरीज के परिजनों ने जूनियर डॉक्टर की लात-घूसों और चप्पलों तक से पिटाई कर दी। इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

मामला मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डॉक्टर को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। डॉक्टर की पहचान सीयूज कुमार सेनापति के तौर पर हुई है। कुछ यूजर्स ने वायरल वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भी टैग किया है।

पीड़ित डॉक्टर ने बताया, 'मरीज के परिवारजनों ने मुझसे कहा कि उनके पेशेंट की हालत गंभीर है। जब मैं मरीज को देखने पहुंचा तो पाया कि वह पहले ही दम तोड़ चुका है। इसके बाद मरीज के परिवारजनों ने अस्पताल के फर्नीचर को तोड़ना-फोड़ना शुरू किया और मुझपर हमला कर दिया।'

Such barbaric attacks on our frontline workers won't be tolerated by our administration. @gpsinghassam @assampolice Ensure that the culprits brought to justice. https://t.co/HwQfbWwYmn