इंफो::असमान बारिश से कुछ राज्यों में बाढ़ और कहीं जलाशय सूखे

जुलाई के 18दिनों में सबसे अधिक पानी बरसा अभिषेक झा नई

जुलाई के 18दिनों में सबसे अधिक पानी बरसा अभिषेक झा

नई दिल्ली। मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जुलाई में हुई बारिश से देश भर में बारिश की कमी सीजन की शुरुआत की तुलना में काफी कम हो गई है। हालांकि, आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर का यह कुल आंकड़ा असल तस्वीर को छिपा देता है; क्योंकि जुलाई की यह बारिश असल में कुछ ही इलाकों में और महीने के लगभग आधे दिनों में सिमटी हुई थी। यही वजह है कि देश के कुछ हिस्सों में भयानक बाढ़ की खबर है और कुछ हिस्सों में जलाशय सूखे पड़े हैं।

जुलाई में बारिश से मॉनसून की कमी कम हुई आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई में देश भर में 281.9 एमएम बारिश हुई। यह 1971-2020 के औसत से लगभग 2.2% अधिक है। 1901 से अब तक (जब से आईएमडी ने ग्रिड डाटा जारी करना शुरू किया) इस बार बारिश 68वें नंबर पर सबसे अधिक रही है। बारिश में इस मामूली बढ़ोतरी से मानसून की कुल कमी जून के 31% से घटकर अब सिर्फ 10.5% रह गई है।

18 दिनों में सबसे अधिक बारिश जुलाई में बारिश में जो थोड़ी ज्यादा बढ़त दिखी, वह असल में सिर्फ उन 18 दिनों की वजह से थी जिनमें औसत से ज्यादा बारिश हुई। इन 18 दिनों में कुल 209.3 एमएम बारिश हुई, जबकि इन दिनों के लिए लंबी अवधि का औसत 156.3 एमएम था। इसका मतलब है कि बारिश जोरदार थी। हल्की बारिश (एक दिन में 24 घंटे के अंदर किसी जगह पर 7.5 एमएम तक बारिश) और मध्यम बारिश (एक दिन में 24 घंटे के अंदर किसी जगह पर 7.6-35.5 एमएम बारिश) में क्रमशः 4.9% और 6.2% की कमी रही, जबकि सभी श्रेणियों को मिलाकर देखें तो 12% अधिक बारिश हुई।

1971-2020 के औसत से इस साल बारिश का अंतर(प्रतिशत में) 1 जुलाई से औसत रोजाना

1 जुलाई 10.17 10.17

31 जुलाई 2.2 42.7

स्रोत: आईएमडी ग्रिडेड डाटा

अधिक और कम बारिश का क्षेत्र बराबर जुलाई में बहुत अधिक बारिश और बहुत कम बारिश वाले इलाके लगभग बराबर थे। क्रमशः 12.2% और 12.6 प्रतिशत। इससे यह भी पता चलता है कि जुलाई का महीना बहुत अलग-अलग तरह की बारिश वाला था, भारत के कुछ हिस्से बहुत सूखे थे और कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा पानी बरसा था। इतने बड़े अंतर के बावजूद, सूखे क्षेत्रों की तुलना में देश के अधिक हिस्सों में बारिश हुई। जुलाई के दौरान देश का आधे से भी कम हिस्सा (44%) बारिश की कमी या भारी कमी की श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम बारिश से प्रभावित कुल क्षेत्र 30 जून के 67% से घटकर 31 जुलाई तक 46% रह गया।

जलाशयों के जल स्तर पर भी पड़ा फर्क जुलाई में जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई- जैसे दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिमी हिस्से, उत्तराखंड, नागालैंड और असम के कुछ हिस्से, वहां इस महीने बाढ़ की खबरें भी आईं। इससे केंद्रीय जल आयोग की निगरानी वाले 166 जलाशयों में पानी के भंडारण के भौगोलिक रुझानों को भी समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में निगरानी वाले जलाशयों में पानी अधिक है। दूसरी ओर, प्रायद्वीपीय राज्यों और गंगा के मैदानी इलाकों में निगरानी वाले जलाशयों में पानी की कमी है।

देश के जलाशयों की स्थिति(30 जुलाई तक) सामान्य स्टोरेज से अंतर प्रतिशत में

तेलंगाना -62.32

तमिलनाडु -43.86

आंध्र प्रदेश -37.38

केरल -35.48

कर्नाटक -26.42

राजस्थान -14.9

मध्य प्रदेश -13.03

हिमाचल -10.83

उत्तर प्रदेश -9.99

पंजाब -9.21

उत्तराखंड -7.1

गुजरात 11.41

छत्तीसगड़ 26.42

महाराष्ट्र 35.41

ओडिशा 54.48

स्रोत: सीडब्ल्यूसी