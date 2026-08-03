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जजों को ‘लज्जा भंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की विशेषज्ञ समिति ने न्यायिक अधिकारियों को यौन अपराधों के मामलों में 'लैंगिक-संवेदनशील' और 'पीड़ित-केंद्रित' भाषा अपनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस द्वारा तैयार दिशा-निर्देश में जजों को विशेष शब्दों का प्रयोग करने से बचने की सलाह दी गई है।

जजों को ‘लज्जा भंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) की विशेषज्ञ समिति ने ‘न्यायिक संवेदनशीलता’ को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें न्यायिक अधिकारियों/जजों को यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई या फैसला करते समय ‘लैंगिक-संवेदनशील’ और ‘पीड़ित-केंद्रित’ भाषा को अपनाने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनजेए की विशेषज्ञ समिति ने जजों से अदालत में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने यह दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देश की सिफारिशों में जजों को मामले की सुनवाई के दौरान या फैसलों में कुछ खास शब्दों और वाक्यांशों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है।

रिपोर्ट में जजों को ‘लज्जा भंग करना’, ‘वासना’, ‘असहाय महिला’, ‘पवित्रता खोना’, और महिला के ‘सम्मान’ या ‘शर्म’ का जिक्र नहीं करने की सलाह दी गई है। समिति ने कहा कि ऐसी शब्दावली पितृसत्तात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा देती है और पीड़ितों को फिर से मानसिक आघात पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा कि ‘न्यायिक भाषा सिर्फ शैली का मामला नहीं है, बल्कि न्याय करने में निष्पक्षता, गरिमा सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 10 फरवरी को एनजेए से न्यायिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर दिशा-निर्देश बनाने और अपनी सिफारिश सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेकर फैसला किया था।

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