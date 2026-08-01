पक्षकारों को समय पर नोटिस तामिला कराने का आदेश
मधुबनी जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने नेशनल लोक अदालत में मुकदमे के पक्षकारों को वक्त पर नोटिस देने का आदेश दिया। उन्होंने 12 सितम्बर को होने वाली अदालत के लिए तैयारी की समीक्षा की और अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मधुबनी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने नेशनल लोक अदालत में सुनवाई होने वाले मुकदमों में पक्षकारों को समय पर नोटिस तामिल कराने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सबजज प्रथम संदीप चैतन्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एसीजेएम सचिन कुमार एवं न्यायाधीशों के साथ बैठक कर उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से उनके कोर्ट में समझौता के आधार पर निष्पादित होने योग्य लंबित मुकदमों की जानकारी ली। आगामी 12 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए चिन्हित किए गए मुकदमों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया।
सीजेएम ने न्यायिक पदाधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिए नेशनल लोक अदालत से पूर्व बैठक कर पक्षकारों को बुलाकर मामला सुलझाने का प्रयास करने का निर्देश दिया। बैठक में न्यायिक दंडाधिकारी सिमरन भगत,प्रियंका कुमारी, खुशबू कुमारी, ऋचा भारद्वाज आदि मौजूद थे।
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