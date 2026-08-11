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कोर्ट ने निरस्त की दोबारा दाखिल फाइनल रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में हत्या के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शिप्रा सिंह ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। आरोपी रामगोपाल को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। विवेचना में लापरवाही के लिए विवेचक के खिलाफ कार्यवाही का आदेश भी दिया गया है।

कोर्ट ने निरस्त की दोबारा दाखिल फाइनल रिपोर्ट

पीलीभीत। हत्या कर लाश छिपाने के मामले में अमरिया पुलिस द्वारा दो बार दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट शिप्रा सिंह ने वादनी की आपत्ति व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद निरस्त करते हुए आरोपी को तलब कर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि नियत की है। साथ ही विवेचना में लापरवाही करने पर विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए डीजीपी व डीएम को पत्र भेजने का आदेश दिया। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम कैचुटांडा निवासी छद्म्मी लाल की पत्नी शीला देवी ने थाना अमरिया में 26 जुलाई 2018 को सूचना दर्ज कराई कि उसकी पुत्री शिवानी अमरिया स्थित डॉक्टर मेजर सिंह के क्लीनिक पर काम करती है, वह घर वापस नहीं आई।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। बाद में जानकारी मिली कि उसकी पुत्री का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। तब गुमशुदी को अपहरण में तरमीम किया गया। पुलिस ने दौरान विवेचना थाना अमरिया के ग्राम सरेंदा पट्टी निवासी रामगोपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदही पर शिवानी की लाश व मोबाइल बरामद कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की। वादनी की आपत्ति पर न्यायालय ने पुनः विवेचना करने का आदेश दिया। विवेचक ने दोबारा फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की। वादनी के अधिवक्ता भगवान दास शर्मा ने दोबारा आपत्ति दाखिल की। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा दोबारा दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर रामगोपाल को हत्या का दोषी पाते हुए तलब करने का आदेश पारित किया। विवेचक मेराज अली द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना किया जाना और पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा ऐसी त्रुटिपूर्ण विवेचना को साइन किए जाने को अनुशासनहीनता मानते हुए विवेचक मिराज अली व पर्यवेक्षण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु डीजीपी व डीएम पीलीभीत को भेजने का आदेश दिया।

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