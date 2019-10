डी शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी, तिहाड़ जेल में ईडी करेगी पूछताछ

दिल्ली की अदालत ने डी शिवकुमार की धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही अदालत ने ईडी को चार और पांच अक्टूबर को तिहाड़ जेल में शिवकुमार से पूछताछ की अनुमति दे दी है। ईडी ने ही शिवकुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की अपील की और उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि शिवकुमार को फेडरल प्रोब एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें भी तिहाड़ जेल भेज दिया था।

A Delhi Court extends the judicial custody of Karnataka Congress leader DK Shivakumar till 15th October in a money laundering case. Court has also allowed Enforcement Directorate (ED) to further interrogate him on 4th and 5th October in Tihar jail. (file pic) pic.twitter.com/0aLNxRlD0F