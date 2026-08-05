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जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने को जुटाई गई थी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में सामने आए कई तथ्य - विरोध

जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने को जुटाई गई थी भीड़

- हिंसा में मारे गए चार लोगों को नहीं लगी थीं पुलिस की गोलियां

ये भी पढ़ें:Lucknow News: राजनैतिक महत्वाकांक्षा-वर्चस्व के लिए संभल में साजिशन कराई गई थी हिंसा

- घटना के बाद दर्ज हुए थे 12 मुकदमे

लखनऊ, विशेष संवाददाता

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए सुनियोजित ढ़ंग से भीड़ को जुटाया गया था। एकत्रित भीड़ ने जामा मस्जिद में घुसने का प्रयास किया और धार्मिक नारे लगाए और धमकियां दीं। इससे माहौल हिंसक होता चला गया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

रिपोर्ट के अनुसार अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका था। 19 नवंबर से 24 नवंबर 2024 के बीच राजनैतिक हस्तियों, आपराधिक तत्वों व अन्य ने वर्चस्व स्थापित करने के लिए साजिश रची। उन्होंने भीड़ को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया और उसे उकसाया, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी शामिल हो गए। वे घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा में मारे गए चार लोगों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थीं। हिंसा में 28 पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इनमें सात पुलिस कर्मियों को गोली लगी थी। घटना के बाद कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें सात मुकदमे पुलिस की ओर से तथा पांच अन्य व्यक्तियों की ओर से दर्ज कराए गए थे।

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स्थिति नियंत्रण में रखना

पुलिस-प्रशासन ने संभाली स्थिति, बरता संयम

आयोग ने कहा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपनी त्वरित कार्रवाई से हालात को और बिगड़ने से रोका। संभल शहर को न केवल सांप्रदायिक हिंसा से बचाया गया, बल्कि सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान हिंसक भीड़ को जामा मस्जिद में प्रवेश करने से रोककर सर्वेक्षण टीम को भी बचाया। भीड़ ने पुलिस हथियारों को लूटा और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा किया। इसके बावजूद पुलिसकिर्मयों ने संयम बरता और घातक आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया।

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संभल की जनसांख्यिकी

संभल में रह गए 20% हिंदू

संभल शहर की आबादी में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि के कारण संभल शहर में मुस्लिम धार्मिक उग्रवाद बढ़ा और इसे बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों को भी बल मिला है, जिससे धार्मिक उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई है।

समुदाय के बीच संघर्ष

तुर्क-पठान के बीच टकराव भी

संभल में मुस्लिम समुदाय में दो समूह तुर्क और पठान सक्रिय हैं। इनके बीच प्रभुत्व की लड़ाई के लिए हिंसक माहौल बनाया जाता रहा है। हिंसा में घायल वसीम के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से भी यह साफ होता है। वसीम ने अपने बयानों में भी तुर्क समुदाय के लोगों द्वारा हिंसा करने की बात कही। हिंसा में चार व्यक्तियों की मृत्यु तुर्क और पठानों की ओर से की गई क्रॉस फायरिंग का परिणाम थी।

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घटना की पुनरावृत्ति रोकने के सुझाव

- घटना की पुनरावृत्ति रोकने को दिए अहम सुझाव

- जिस क्षेत्र में शांति भंग की संभावना हो, वहां छतों की ड्रोन/मैनुअल निगरानी की जाए।

- सर्वेक्षण किया जाए कि छतों पर बोतलें, ईट-पत्थर आदि इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं।

- लोगों को ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी जाए।

- पुलिस को ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए।

- छतों पर महिला आरक्षियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए।

- हिस्ट्रीशीटरों/कुख्यात अपराधियों के घरों की सूची तैयार की जानी चाहिए।

- ऐसे तत्वों द्वारा बसाए गए घरों की भी पूरी जानकारी की जानी चाहिए।

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सामान्य प्रश्न

संभल हिंसा में कितने लोग मारे गए?
संभल हिंसा में चार लोग मारे गए।
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