छेड़छाड़ और अश्लीलता करने वाले दो अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा
बाबूगढ़ में किशोरी के साथ छेड़छाड़ और जबरन बाइक पर बैठाने के प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को प्रदेश में पोक्सो एक्ट के तहत 25,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अश्लीलता करने और जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि 12 सितंबर 2018 की शाम चार बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने घर पर झाडू लगा रही थी, तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र व नीटू जबरदस्ती उसके घर में घुस आए और उसकी लडकी के साथ छेड़छाड़ व बदतमीजी कर अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर आरोपी पुष्पेन्द्र ने उसकी पुत्री को जबरदस्ती घर से बाहर खींचकर ले गया और बाहर खड़ी मोटर साइकिल पर पुष्पेन्द्र व नीटू उसकी पुत्री को जबरदस्ती बैठाकर ले जाने लगे। पुत्री ने शोर मचाया तो मोहल्ले के अन्य लोग मौके पर आ गए। जिन्हें देखकर आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
आरोपियों के खिलाफ शिकायत
पीड़ित ने बताया कि 29 जून को भी आरोपियों ने उसके घर पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर बदतमीजी की थी। पीड़ित जब घर लौटा तो पुत्री ने घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमें की जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
सुनवाई और सजा
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में चली। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 452 भा.द.स के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 506 भा.द.स. के अन्तर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू प्रत्येक को धारा 7/8 के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । सभी सजाए एक साथ चलेंगी। पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु 25,000 रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी.
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।