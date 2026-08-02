प्रबल हत्याकांडः रात भर करवट बदलते रहे दोषी, कई को नहीं आई नींद
चर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत ने सात दोषियों को उम्रकैद और 1 लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद दोषियों की पहली रात बेचैनी में बीती। उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और सुबह नाश्ता भी अधूरा किया। जेल में सामान्य बंदियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
चर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत से उम्रकैद की सजा मिलने के बाद जिला कारागार में बंद दोषियों की पहली रात बेचैनी और तनाव में बीती। जेल सूत्रों के अनुसार, सजा सुनाए जाने के बाद अधिकांश दोषी देर रात तक सो नहीं सके और पूरी रात करवटें बदलते रहे। दोषियों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। शुक्रवार को प्रबल हत्याकांड में अदालत ने सातों दोषियों संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल व अनुज गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व सभी पर एक लाख 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। सभी दोषियों को एक ही बैरक में रखा गया। बताया जाता है कि सजा मिलने के बाद मानसिक तनाव के चलते कई दोषियों ने रात का भोजन भी ठीक से नहीं किया। किसी ने आधी दाल-रोटी खाई तो किसी ने भोजन अधूरा ही छोड़ दिया। जेल कर्मियों के अनुसार, दोषियों की दिनचर्या बदली हुई नजर आई। दोषियों ने आपस में कम बातचीत की। शनिवार सुबह जेल प्रशासन की ओर से निर्धारित समय पर सभी बंदियों की तरह दोषियों को भी नाश्ता उपलब्ध कराया गया। जिसे दोषियों ने आधे-अधूरे मन से किया। दोषियों के चेहरे पर पूरी दिन मायूसी छाई रही。
सामान्य बंदियों जैसा किया जा रहा व्यवहार
प्रबल हत्याकांड के दोषियों के रसूखदार होने के बावजूद जेल में अभी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि दोषियों के साथ जेल नियमावली के अनुसार सामान्य बंदियों जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर नियमित निगरानी रखी जा रही है।
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