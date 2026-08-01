मेरठ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने दो आरोपियों, विपिन और सुमित को 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। विपिन ने 2018 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सुमित ने 2016 में एक 15 वर्षीय नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। दोनों मामलों में न्यायालय ने गवाहों के आधार पर निर्णय दिया।

न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेरठ मोहम्मद बाबर खान में आरोपी विपिन पुत्र ब्रह्म सिंह थाना क्षेत्र हस्तिनापुर मेरठ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं अंकन 12 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान के अनुसार वादी मुकदा ने थाना हस्तिनापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी करता है। घटना के दिन 18 नवंबर 2018 को उसकी पुत्री को शाम करीब पांच बजे आरोपी ने आकर गर्दन पर चाकू रखकर उसे खेत में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित ने सारी बात वादी मुकदा को बताई और वादी मुकदा ने आरोपी के खिलाफ मुकदा पंजीकृत कर दिया। न्यायालय में सरकारी वकील ने अपने केस को साबित करते हुए मुकदा में कुल सात गवाह पेश किए। इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ रीमा मल्होत्रा ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी सुमित पुत्र सुभाष वाल्मीकि निवासी थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ मेरठ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं अंकन 29 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदा ने थाना परीक्षितगढ़ मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन घटना के दिन तीन दिसंबर 2016 को रात्रि में कमरे में सोये थे। रात जब आंख खुली तो रात के 11 बजे थे और उसने देखा कि उसकी बहन बिस्तर पर नहीं है, जिसकी सूचना उन्होंने अपने पिता को दी। पूछताछ करने पर पता लगा कि उसकी बहन को आरोपी पहले फुसलाकर कहीं ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अपने दुष्कर्म की सूचना वादी मुकदा को दी। इसके बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ मुकदा पंजीकृत कर दिया। न्यायालय में अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने छह गवाह पेश किए।न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।