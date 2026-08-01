11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल की सजा
उन्नाव में, 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने दोषी मोबीन को 14 साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता को छह साल बाद न्याय मिला। घटना 28 अक्टूबर 2019 को हुई और पुलिस ने 30 अक्टूबर को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
उन्नाव। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को छह साल बाद न्याय मिला। अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने बताया कि बांगरमऊ क्षेत्र की 11 वर्षीय बच्ची के साथ घूरा टोला कस्बा निवासी मोबीन पुत्र बाबू शाह ने 28 अक्तूबर 2019 को दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत परिवार की महिला ने 30 अक्तूबर को बांगरमऊ कोतवाली में दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल और बयान के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर पांच नवंबर को जेल भेजा।
विवेचक निरीक्षक श्याम कुमार पाल ने चार फरवरी 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे-12 पाक्सो एक्ट में चली। मुकदमे में ठोस साक्ष्य और गवाही के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मोबीन पुत्र बाबू शाह को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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