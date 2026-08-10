अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में रोजगार के नए विकल्प तलाशे : डीसी

खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण, ऋण उपलब्ध कराने और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया गया।

खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस और सहकारिता विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सशक्तीकरण, बैंक लिंकेज, कृषि एवं गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों और सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को एसएचजी से जोड़ने का निर्देश:

मंईयां सम्मान योजना उपायुक्त ने मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और आरएफ के माध्यम से समूह के सदस्यों तक नियमित वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुरहू और तोरपा प्रखंड में आरएफ से संबंधित प्रगति में सुधार लाने को कहा। साथ ही फर्स्ट लिंकेज और एनहांस्ड बैंक लिंकेज की गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

ऋण मेला और बीमा दावे बैंकों के समन्वय से ऋण मेला आयोजित कर 200 मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं लंबित 31 बीमा दावों के निष्पादन के लिए एलडीएम से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

हल्दी-अदरक और टमाटर उत्पादन बैठक में जिले में हल्दी और अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई। ग्राफ्टेड टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस यूनिट स्थापित करने की डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया। एसएचजी स्तर पर कैटल फीड यूनिट स्थापित करने तथा इमली आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाने को कहा गया।

कचरा प्रबंधन उपायुक्त ने प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट के बेहतर मॉडल का अध्ययन कराने के लिए एसएचजी सदस्यों का एक्सपोजर विजिट कराने का निर्देश दिया। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत का चयन कर कचरा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियां शुरू करने को कहा गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता के साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के अवसर विकसित करना है। वहीं, उपायुक्त ने अफीम प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जेएसएलपीएस की योजनाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़कर वैकल्पिक एवं टिकाऊ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन विकसित कर लोगों को स्थायी आय से जोड़ना जरूरी है।

लैम्प्स का जलापूर्ति योजना से संबंध सहकारिता विभाग को प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक सक्षम और सक्रिय लैम्प्स का चयन कर हर घर नल-जल योजना के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कार्य से जोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा लैम्प्स के अंतर्गत संचालित पांच एमटी और 30 एमटी क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया।

उपायुक्त ने अनुपयोगी या कम उपयोग वाले कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के कारणों की पहचान कर उनके प्रभावी एवं आय-सृजनकारी उपयोग की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बिंदुओं पर वर्तमान स्थिति, समस्याओं और प्रस्तावित कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास, डीपीएम जेएसएलपीएस समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।